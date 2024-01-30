В эту группу вошли, в частности, бывшие президенты Литвы и Польши.

При участии известных мировых политиков начата работа Международной Рабочей Группы по вопросам безопасности и евро-атлантической интеграции, которая в странах-членах Организации Североатлантического договора будет продвигать цель Украины относительно полноправного приобретения членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Глава ОП отметил, что основная цель создания международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции – это приобретение Украиной полноправного членства в НАТО, которому будет предшествовать процесс заключения соглашений между Украиной и странами-партнерами о гарантиях безопасности.

Ермак напомнил, что ранее в рамках другой рабочей группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины были разработаны рекомендации по международным гарантиям безопасности под названием "Киевский договор безопасности" (the Kyiv Security Compact). Этот документ стал основой для Вильнюсской декларации лидеров "Группы семи" и Украины относительно гарантий безопасности для нашего государства. В этом году Украина и Великобритания подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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"Сейчас мы ожидаем, что в ближайшее время будет подписано еще несколько соглашений", – сообщил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что российская агрессия разрушила европейский порядок, который существовал до 2014 года.

"То, что мы начали путь подписания и заключения двусторонних соглашений, а возможно, в будущем, это будут и многосторонние соглашения по гарантиям безопасности – это является лишь частью (работы) и это на пути к полноценному членству в НАТО", – подчеркнул Ермак.

По его словам, только полноценное членство в Альянсе будет давать Украине 100% гарантии безопасности.

Ермак отметил, что система таких соглашений предоставит Украине определенные гарантии безопасности перед возможными новыми агрессиям и укрепит оборонную способность Украины.

В то же время он убежден, что надо работать относительно будущего членства Украины в НАТО и для этого начата Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евро-атлантической интеграции.

"В первую очередь, ее целью является действительно работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, с политической средой, чтобы действительно построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути", – сказал Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что новая группа имеет амбициозные планы относительно юбилейного саммита НАТО, который состоится в июле этого года в Вашингтоне, и относительно шагов, которые бы привели Украину к првноценному членству.

В эту группу вошли бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и другие известные политики из разных стран.

"В результате мы ожидаем, что группа выдаст документ с рекомендациями с аргументацией той позиции, которая будет будет помогать нам двигаться вперед", – сообщил Ермак.

Путь Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что стоит официально пригласить Украину к членству в Альянсе еще до завершения войны, которую Россия ведет против Украины.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что среди стран-членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины.

29 ноября генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Украине были даны рекомендации по приоритетным реформам. Речь идет о борьбе с коррупцией, укреплении верховенства права, поддержке прав человека и прав меньшинств

13 декабря президент США Джо Байден заявил, что надо обеспечить победу Украины в войне с Россией, чтобы приблизиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора. Также нужно, чтобы все союзники согласились с присоединением Украины к НАТО.

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