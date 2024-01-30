Он отметил, что Альянс пытался "усидеть на двух стульях", чем дал Путину "зеленый свет" для нападения на Украину.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что НАТО имеет чувство глубокой вины перед Украиной, поскольку из-за бездействия Альянса стало возможным широкомасштабное вторжение России. Такое мнение он озвучил в минисериале ВВС "Путин против Запада".

"В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы Альянс выполнил то, что обещал, и украинцы действительно были бы на пути к полноценному членству, то, вполне вероятно, президент РФ Владимир Путин не сделал бы того, что он сделал", − отметил Джонсон.

По его словам, НАТО пыталось придерживаться нейтральной позиции, что в конечном итоге и привело к катастрофическим последствиям.

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"Наша коллективная двусмысленная позиция, которая так долго сохранялась, вечные попытки усидеть на двух стульях сразу, провалились и Путин решил: "Ага, они это не всерьез", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, сейчас в мире сложилась ситуация, когда демократия отступала, а автократия добивалась своего.

"Война в Украине ознаменовала, что этому приходит конец, и страны Запада дадут решительный отпор России", − подчеркнул экс-премьер Британии.

Украина и НАТО

В Альянсе неоднократно заявляли, что двери для членства Украины уже открыты, однако она не может стать членом НАТО во время войны.

На июльском саммите в Вильнюсе для Украины сняли требование о Плане действий по членству. При этом было сказано, что для получения приглашения необходимо согласие всех членов НАТО и выполнение ряда условий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на определенном этапе Украину нужно пригласить стать членом Североатлантического альянса.

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