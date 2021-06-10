Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что РФ граничит со странами-членами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы для России.

В Офисе президента считают, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что возможное вступление Украины в НАТО станет «красной линией», поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут, «пропагандистской накачкой» для внутренней российской аудитории.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее», - сказал он.

В Офисе президента расценивают заявление Путина о «красных линиях» только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО: Путин подсчитал время полета ракет от Харькова до Москвы (видео)«Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя», - подчеркнул Подоляк.

«Если же всерьёз говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлётном времени ракет не может восприниматься вообще», - добавил он.

Советник руководителя Офиса президента указал на то, что Украина всегда говорит о комплексе мер под названием безопасность, и считает, что именно Альянс может дать нам дополнительные гарантии, «исходя из практики последних лет».

«РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», - резюмировал Подоляк.

Заявление Путина о вступлении Украины в НАТО

9 июня президент России Владимир Путин в эфире российского телевидения назвал возможное вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты к центральной части России смогут долететь за 7-10 минут.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?», - отметил он.

По словам Путина, расширение НАТО к границам России имеет для Кремля "практическое значение", поскольку во многих странах, которые вступали в Альянс, разместили пусковые ракетные установки. Он считает, что указанные установки могут использоваться не только в оборонительных целях.

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Автор: Константин Гончаров