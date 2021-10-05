Секретарь СНБО Данилов представил один из трех ситуационных центров, которым пользуется президент Украины.

В Офисе президента представили возможности информационно-аналитической системы "СОТА" для управления ситуацией по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистов впервые пригласили в ситуационный центр Офиса президента на Банковой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продемонстрировал возможности информационно-аналитической системы "СОТА", которой пользуется аппарат СНБО для президента. В частности, журналистам показали работу системы в части здравоохранения.

Данилов подчеркнул, что все решения, которые принимаются в государстве относительно сдерживания и с целью противодействия распространению коронавируса, не являются спонтанными. По его словам, эти решения принимаются на основе достоверной и проверенной информации.

Читайте такжеДанилов рассказал, когда ждать нового заседания СНБО

"Система ведет полный мониторинг всех процессов, которые происходят в нашем государстве в этой сфере. Система, которая позволяет знать, понимать и прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения именно в связи с COVID-19", - сказал Данилов.

В частности, эта система позволяет четко понимать, что происходит в каждой территориальной громаде отдельно в контексте заболеваемости и лечения от COVID-19. Система отображает информацию о поставке и наличии вакцин в Украине, распределении вакцин на региональном и местном уровне, а также динамику проведения прививки. В этой системе можно четко узнать о количестве и проценте занятых коек с целью лечения от коронавирусной болезни, о количестве заболевших людей и которые могут в ближайшее время попасть в больницу.

Данилов подчеркнул, что доступ к системе является абсолютно открытым - https://health-security.rnbo.gov.ua/

Система обновляется в режиме онлайн ежедневно в полночь.

"Вы можете посмотреть вакцинацию в разрезе любой области, любой территориальной единицы – первичная, вторичная вакцинация по возрасту, полу", - сказал Данилов.

Кроме того, в отношении каждой зарегистрированной в Украине вакцины система отражает информацию, когда препараты были завезены, каково их количество, где эти препараты сегодня находятся и в каких центрах вакцинации.

Секретарь СНБО признал, что отдельная часть информации в системе "СОТА" закрыта, но она касается военной составляющей.

Вместе с тем, система ведет мониторинг развития COVID-ситуации не только в Украине, но и во всех странах мира.

"Мы понимаем, как именно развивается "Дельта". Она развивается по другому сценарию, чем развивалась до этого два-три предыдущих пика (заболеваемости), которые уже были в некоторых странах. Мы четко понимаем, как она у нас будет двигаться и развиваться", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация в здравоохранении в Украине будет зависеть от уровня вакцинации населения.

Ситуационный центр в Офисе президента имеет большую комнату, на каждой стене которой размещены большие мониторы, на которых выводится информация информационно-аналитической системы "СОТА", которая также доступна в сети Интернет.

"Эта система фактически позволяет президенту Украины, высшему руководству принимать те или иные управленческие решения на базе многих информационных ресурсов, чтобы не делать тех или иных неверных ошибок", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что пик заболеваемости COVID-19, в том числе в связи с распространением мутированного варианта вируса "Дельта", ожидается в конце октября.

По его словам, система здравоохранения подготовлена таким образом, что сегодня имеется уже 80 тысяч коек для лечения больных COVID-19.

Ожидается, что общее количество больных, которые одномоментно будут находиться на этих койках, будет на уровне 50-55 тысяч человек. С учетом прогнозов распространения штамма вируса "Дельта" и ожидания пика заболеваемости в конце месяца, будут приниматься соответствующие решения относительно дальнейшей работы школ, высших учебных заведений и других учреждений, сказал Данилов.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виталий Саенко