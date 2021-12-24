Ранее об этом заявили и в Службе безопасности Украины.

В Офисе генпрокурора также опровергли открытие дела против нардепа Евгения Шевченко по факту совершения госизмены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГПУ.

"Офис генерального прокурора не начинал уголовного производства в отношении этого народного депутата по факту совершения государственной измены", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеЗеленского вызвали в суд по иску ПорошенкоКак сообщал УНИАН, ранее Шевченко в Facebook сообщил, что СБУ открыла против него дело по статье о госизмене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По словам нардепа, ему якобы инкриминируют создание "русского мира" в Украине.

"Это связано с моей дружбой с Беларусью", - написал он.

Позже в Службе безопасности Украины возразили открытие дела.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

Справка УНИАН. 20 апреля во Дворце Независимости в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко и Шевченко.

22 апреля Шевченко заявил, что в случае исключения его из фракции "Слуга народа" он будет создавать свой политический проект.

23 мая в Telegram-канале Шевченко поддержал задержание белорусскими властями оппозиционного блогера Романа Протасевича.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов депутатов фракции "СН".

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