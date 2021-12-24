В ведомстве отметили, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

В Службе безопасности Украины опровергли открытие дела против народного депутата Евгения Шевченко.

В пресс-службе СБУ УНИАН сообщили, что следователи не открывали производство в отношении Шевченко.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генпрокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

УНИАН пытается получить комментарий по этому поводу от Офиса генпрокурора.

Читайте такжеУ депутата от ОПЗЖ журналисты нашли российский паспорт (фото, видео)Как сообщал УНИАН, нардеп Евгений Шевченко сообщил, что СБУ открыла против него дело по статье о госизмене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По словам нардепа, ему якобы инкриминируют создание "русского мира" в Украине.

"Это связано с моей дружбой с Беларусью", - написал он.

20 апреля во Дворце Независимости в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко и Шевченко.

22 апреля Шевченко заявил, что в случае исключения его из фракции "Слуга народа" он будет создавать свой политический проект.

23 мая в Telegram-канале Шевченко поддержал задержание белорусскими властями оппозиционного блогера Романа Протасевича.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов депутатов фракции "СН".

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