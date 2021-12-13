Также Венедиктова отметила помощь Посольства Украины в США.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о командировке в США, которая, по ее словам, показалась очень насыщенной.

Как написала она в Facebook, украинская команда провела более 14 официальных встреч с руководством ряда ключевых органов и их подразделений в Соединенных Штатах.

"Прежде всего, хочу поблагодарить сторону, которая приглашала, в лице руководства различных государственных ведомств США, и временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин за помощь в организации такого сложного по своей насыщенности визита", - заявила Венедиктова.

Читайте такжеГенпрокурор Венедиктова встретилась в США с представителями Всемирного банка (фото)Также она отметила помощь Посольства Украины в США.

"Некоторые встречи на таком государственном уровне были проведены впервые в истории дипломатических отношений Украины и США, а рабочие коммуникации между ведомствами раньше выстраивались на уровне взаимодействия посольств и рабочих групп", - отметила генпрокурор.

"Уровень вовлеченности силовых ведомств в те вопросы, в которых американские власти видят угрозу своей национальной безопасности – достаточно высок", - добавила она.

Отмечается, что Офис генпрокурора все еще находится в процессе согласования с американской стороной допустимых границ в вопросах обсуждения этого визита с представителями СМИ.

Но в общих чертах руководитель Офиса генпрокурора Украины подтвердила факт эффективного сотрудничества с этими ведомствами по следующим направлениям:

Управление по развитию, поддержке и обучению органов прокуратуры за рубежом (OPDAT) Департамента юстиции США. Обсудили сотрудничество в сфере совершенствования институциональной способности украинской прокуратуры и перспективы взаимодействия OPDAT с Тренинговым центром прокуроров Украины. Наметили перспективные направления взаимодействия: борьба с отмыванием средств, незаконными финансовыми потоками, ювенальная юстиция, противодействие домашнему насилию, экологическим правонарушением и военным преступлениям;

встреча с заместителем Генерального прокурора США по вопросам отдела уголовных дел Кеннетом А. Политом-младшим и его заместителем и советником по международным делам Брюсом К. Шварцом. Обсудили высокий уровень сотрудничества и тесное взаимодействие между Департаментом юстиции США и офисом Генерального прокурора;

Отдел национальной безопасности, Сектор компьютерной преступности и интеллектуальной собственности, офис международных дел Департамента юстиции США. Обсудили международное сотрудничество в сфере кибербезопасности и борьбы с противоправной деятельностью в сфере интеллектуальной собственности. Остановились на вопросах международной правовой помощи;

Международное подразделение сектора по борьбе с отмыванием средств и возврату активов (MLARS) Министерства юстиции США. Обсудили сотрудничество по возврату активов;

Федеральное бюро расследований. Обсудили актуальные вопросы сотрудничества между институтами и перспективы углубления взаимодействия;

управление глобального уголовного правосудия Государственного департамента США. Обсудили текущие расследования военных преступлений, а также международное измерение: дальнейшие шаги после завершения предварительного изучения ситуации Офисом Прокурора Международного уголовного суда. Обсудили возможные направления сотрудничества: развитие потенциала подразделения по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и работу Международного совета экспертов, разработку совместных учебных программ для прокуроров и следователей, координацию действий на международной арене для обеспечения успешного преследования военных преступлений;

встреча с Послом Клинтом Уильямсоном. Обсудили перспективы будущего проекта по расследованию военных преступлений;

Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительных органов Государственного департамента США. Обсудили вопросы противодействия коррупции и реформы уголовной юстиции в Украине;

встреча с главой Миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юридического департамента МВФ Эммануэлем Матиасом. Обсудили вопросы структурных маяков меморандума, где являются касательными органы прокуратуры, и перспективы сотрудничества, в частности в сфере возврата активов;

встреча с представителями Атлантического Совета. Обсудили прогресс реформы прокуратуры и необходимость проведения судебной реформы в Украине;

встреча с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде. Обсудили сотрудничество в сфере возврата украденных активов;

встреча с Джейми Уайтом - заместителем Торгового представителя Соединенных Штатов Америки. Обсудили вопросы защиты инвестиций и интеллектуальной собственности.

Автор: Григорий Бондарь