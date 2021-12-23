Евгений Шевченко заявил, что причиной подозрения стали его отношения Александром Лукашенко.

Народному депутату Евгению Шевченко, который признался в любви Александру Лукашенко, вручили подозрение. Политика заподозрили в государственной измене.

Об этом рассказал Шевченко в своем Facebook.

"Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст. 111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко", - говорится в сообщении.

По его словам, причиной подозрения стали его отношения Александром Лукашенко.

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Встреча нардепа Шевченко с Лукашенко

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко в Беларуси.

При этом Украина не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ, с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и жестокого подавления протестов против результатов президентских выборов 2020 года.

После президентских выборов режим Лукашенко неоднократно делал недружественные заявления в адрес Украины, обвиняя ее во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

В связи с этим в "Слуге народа" заявили, что встреча Шевченко с Лукашенко является его "личной инициативой".

24 мая депутата Евгения Шевченко, летавшего "на поклон" к Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа".

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