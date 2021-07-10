Встреча была неформальной - президент Украины и лидер белорусской оппозиции были участниками одного мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провели неформальную встречу в Вильнюсе.

Как передает "РБК-Украина", подробности встречи раскрыл глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, встреча прошла на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ в Украине. Тихановская, как и Зеленский, была одной из его участников.

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство", - отметил Кулеба.

Ранее украинское правительство одобрило санкции в отношении 52 граждан Беларуси. Среди подсанкционных белорусов оказался сын Александра Лукашенко. До этого четвертый пакет санкций против режима Лукашенко ввел Европейский Союз.

До этого Кулеба заявил, что в ситуации с Беларусью Украина нашла баланс между ценностями и экономикой, но акценты могут меняться.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован