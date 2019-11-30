В Apple объяснили, почему обозначили Крым российским в своем приложении

Apple внесла изменения в свое приложение «Погода» только для российских пользователей из-за нового закона РФ.

Компания Apple пообещала «глубже взглянуть на политику маркировки «спорных территорий» после скандала вокруг показа Крыма как части России.

Об этом в комментарии REUTERS сообщила пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

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По ее словам, Apple внесла изменения в свое приложение «Погода» только для российских пользователей из-за нового закона РФ.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и другие внутренние законы прежде чем принимать решение о маркировки на картах. И вносим изменения, если того требует закон», – сказала она.

Также Мюллер подчеркнула, что компания работает над изучением того, как в будущем будет обозначать «спорные территории».

Ранее стало известно, что компания Apple на территории России в своих приложениях стала отображать Крым и Севастополь российской территорией.

В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ. В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях как с материковой Украины, так и с полуострова.