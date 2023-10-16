Стратегически Польша и Украина не выживут в этом жестоком мире друг без друга, сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предварительные результаты парламентских выборов в Польше и их влияние на дальнейшие отношения между Варшавой и Киевом. Он отметил, что при любой конфигурации власти и в Польше, и в Украине, "стратегически все будет нормально".

"На стратегические отношения Украины с Польшей не влияет ничего, потому что слишком глубоки эти отношения, слишком много в них всего завязано. Главное – тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире. Поэтому стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше или Украине", – подчеркнул Кулеба в эфире телемарафона.

На вопрос о заявлениях о возможности прекращения поставок оружия, которые звучали в Польше, Кулеба отметил, что они были сразу остановлены.

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"Такие заявления уже не звучат. И в самой Польше эти разговоры довольно красноречиво остановлены в один момент", – сказал он.

При этом министр добавил, что те, кто об этом начал говорить, и сами поняли, что пересекли черту.

"Все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая завершилась", – подчеркнул он.

По словам Кулебы, теперь в Польше будет формирование коалиции, нового правительства, но "это уже другая история".

Выборы в Польше

15 октября в Польше состоялись парламентские выборы. На них избирали 560 членов Национального собрания: 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва.

По данным экзит-полов, в польский Сейм прошли пять политических партий: "Право и справедливость", Гражданская коалиция, "Третий путь", Левая партия и Конфедерация. Официальных результатов выборов еще нет.

По оценкам экспертов, хоть "Право и справедливость" идет на первом месте, но у нее недостаточно голосов для создания коалиции и формирования правительства.

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