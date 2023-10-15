Моравецкий уже объявил о победе.

По предварительным данным, на парламентских выборах в Польше побеждает правящая партия "Право и Справедливость".

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные проводившей экзит-полл компании Ipsos. Так, в польский Сейм прошли пять политических партий: "Право и справедливость" (36,8% голосов), Гражданская коалиция (31,6%), "Третий путь" (13%), Левая партия (8,6%) и Конфедерация (6,2).

Явка на выборы составила 72,9%. Согласно этим данным, правящая партия получила 200 мест, Гражданская коалиция - 163, "Третий путь" - 55, Левая партия - 30 и Конфедерация - 12.

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже написал на своей странице в Facebook: "Мы победили! Право и справедливость - победитель парламентских выборов 2023 года! Спасибо. Да здравствует Польша!".

Выборы в Польше 2023: что известно

Утром 15 октября в Польше открылись избирательные участки. На них выбирали 560 членов Национального собрания: 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва.

Правящая партия "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским, рассчитывала выиграть парламентские выборы в третий раз подряд.

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