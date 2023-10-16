Победа оппозиционных сил должна изменить польскую политику, считают журналисты.

Парламентские выборы в Польше, которые состоялись 15 октября, должны положить конец восьмилетнему правлению националистической партии "Право и справедливость", которая запомнилась нападками на Евросоюз.

Результаты национального экзит-пола говорят о том, что польская оппозиция в результате выборов должна получить большинство в нижней палате парламента, об этом пишет Bloomberg. Так, "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набирает 32% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия - 8,6%. Это дает трем политическим силам 248 мандатов из 460.

Журналисты полагают, что подтверждение результатов экзит-пола создаст новые возможности для Европейского союза.

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"В ближайшее время Польша будет пытаться высвободить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы. Кроме этого, есть перспектива изоляции Виктора Орбана в Венгрии, еще одного популиста, который до сих пор был защищен своим альянсом с "Правом и справедливостью", - говорится в материале.

Выборы в Польше 2023 - что известно

В воскресенье, 15 октября, в Польше избирали 560 членов Национального собрания: 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва. Явка на выборах составила 72,9%.

По данным экзит-пола, который проводила компания Ipsos, в польский Сейм прошли пять политических партий: правящая "Право и справедливость" (36,8% голосов), Гражданская коалиция (31,6%), "Третий путь" (13%), Левая партия (8,6%) и Конфедерация (6,2%). Согласно этим данным, правящая партия получила 200 мест, Гражданская коалиция - 163, "Третий путь" - 55, Левая партия - 30 и Конфедерация - 12.

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