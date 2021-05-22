В МИД напоминают РФ как оккупанту, что возобновление поставок днепровской воды на полуостров возможно только после его демилитаризации и деоккупации.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что деятельность российских военных по развитию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму лишает базовых потребностей местного населения, и в частности обеспечения водой.

Об этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации", - заявил Николенко.

"Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - подчеркнул спикер.

Дипломат добавил, что в то же время российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. "Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия, как государство-оккупант, несет ответственность за ситуацию на полуострове", - отметил Николенко.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - отметил пресс-секретарь.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Виталий Саенко