По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, освобождение Крыма - это историческая задача украинского государства.

Почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран готовы присоединиться к глобальной экспертной сети аналитиков и ученых Крымской платформы.

Как отмечает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, в четверг, 29 июля, Министерство иностранных дел Украины и международная благотворительная организация "Фонд Восточная Европа" подписали Меморандум о сотрудничестве с целью поддержки экспертной сети Крымской платформы.

"Тема деоккупации Крыма объединит крупнейшую в истории Украины глобальную экспертную сеть аналитиков и ученых. Уже имеем почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран. И эти цифры будут расти", - заявил после подписания документа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Освобождение Крыма - это историческая задача украинского государства. Для этого, в частности, Крым должен постоянно присутствовать в экспертном и научном мнении мира. Именно поэтому по инициативе президента Украины Владимира Зеленского мы создаем Крымскую платформу и глобальную экспертную Сеть как один из ее важных уровней", - отметил министр.

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В МИД указали, что Сеть объединит представителей украинских и иностранных неправительственных организаций, аналитических исследовательских центров и правозащитников, которые исследуют весь спектр проблем российской оккупации Крыма. Они будут вырабатывать конкретные идеи и предложения, давать профессиональные оценки ситуации ради эффективности политики деоккупации Крыма.

"Еще никогда в истории Украины ни одна тема не объединяла такое количество аналитиков и светлых голов для совместного поиска решений проблем российской оккупации полуострова. Убежден, такой высокий интерес к Сети уже на старте свидетельствует, что эксперты чувствуют: Крымская платформа - это реальный механизм, который будет иметь долгосрочные последствия для Украины и мира", - подчеркнул Кулеба.

Что такое Крымская платформа: детали

Украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Константин Гончаров