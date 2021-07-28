В саммите Крымской платформы ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

На сегодняшний день 28 государств и международных организаций намерены принять участие в саммите Крымской платформы по деоккупации полуострова, захваченного Россией в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинге.

"Сейчас уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов и членов правительства", - сказал Кулеба.

"Этот результат уже позволяет с уверенностью сказать, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма. Хотя вы не представляете, насколько мощным и системным является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, убеждая отказываться государства участвовать в Крымской платформе, но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу, свою силу правды, силу дипломатии, и уже смогли это ядро коалиции сформировать", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что в саммите Крымской платформы ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

"Уже почти согласована Крымская декларация. И этот итоговый документ саммита зафиксирует принципиально важные для Украины положения", - подчеркнул министр.

Также глава МИД заявил, что Украина уже находится "на финишной прямой успеха Крымской платформы".

"Саммит станет началом упорной и долгосрочной работы Крымской платформы, направленной на защиту норм и принципов международного права в интересах как Украины, так и всего мирового сообщества", - добавил министр.

Он подчеркнул, что саммит не станет одноразовым событием, а будет осуществляться регулярная работа на многих уровнях.

"Мы сейчас работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений. Первое: политика непризнания. Второе: санкции. Третье: безопасность в Азово-Черноморском регионе. Четвертое: защита прав человека и международного гуманитарного права. Пятое: экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", - сообщил Кулеба.

По его убеждению, прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", - подчеркнул министр.

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виталий Саенко