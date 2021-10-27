Пресс-секретарь президента РФ увидел в словах президента Украины "территориальные притязания"

В Кремле агрессивно отреагировали на слова президента Украины о том, что сейчас наша страна вернула себе "скифское золото", а вскоре вернет и оккупированный РФ Крым. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о "негативных последствиях" высказываний Зеленского.

Об этом сообщает российское издание life.ru.

Так, Песков предупредил Украину о том, что слова Зеленского якобы являются "территориальными притязаниями" в адрес РФ. По мнению представителя Кремля, намерения украинского президента вернуть оккупированный Крым могут вызвать "негативные последствия".

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия", заявил Песков.

Возвращение "скифского золота" - что известно

Как сообщал УНИАН, 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение о том, что "скифское золото" принадлежит Украине. Президент Владимир Зеленский прокомментировал это решение так:

"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото", а потом и Крым", - написал Зеленский в своем Twitter.

Читайте также"Путин – убийца?": Кулеба ответил на вопрос о президенте РФ14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, которым коллекцию "скифского золота" должны были вернуть Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

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Автор: Полина Кузенко