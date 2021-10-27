Президент направил соответствующую петицию в Кабмин, СНБО и СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о запрете гастролей российских деятелей культуры.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский отметил, что Минкульт составляет перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, Службы безопасности или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Кроме того, украинским законодательством, а именно статьями 3 и 3-1 закона о гастролях в Украине, определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора.

В частности, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

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Законом также установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

В ответе также говорится, что, согласно закону, СБУ рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастрольном мероприятии.

Кроме того, по закону о телевидении и радиовещания телерадиоорганизации не имеют права распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в вышеупомянутый перечень.

"С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мной направлена петиция премьер-министру Д. Шмыгалю, секретарю СНБО А. Данилову и председателю СБУ И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский призвал их проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастролей, участниками которых являются граждане государства-агрессора, и проработать вопрос по совершенствованию системы их организации и проведения, усиление ответственности за нарушение требований указанного закона.

Петиция Кондратюка: что известно

21 сентября шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал на сайте президента петицию о запрете гастролей российских деятелей культуры до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами. Кондратюк допускает исключение лишь для тех российских представителей культуры, которые публично выступили против российской агрессии.

Автор: Антонина Доломанжи