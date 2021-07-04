У Путина утверждают, что Украина якобы не выполняет Минские соглашения и оказывает давление на оппозицию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что мешает провести встречу лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС, в студии одной из телепрограмм Песков заявил, что Украина «последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности».

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«Что <…> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», - сказал представитель Кремля.

Также Песков продолжает отрицать роль России в войне на Донбассе.

В частности, он назвал убежденной позицией Украины попытки представить Россию участницей конфликта в Донбассе, «что совершенно не соответствует действительности». «Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников (нормандской) «четверки», - подчеркнул Песков.

Встреча Путина с Зеленским: что известно

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что дал соответствующее поручение руководителю ОП Андрею Ермаку.

25 июня Зеленский заявил, что в вопросе его возможной встречи с Путиным сейчас «мяч на стороне РФ». Также Зеленский отметил, что Офис президента Украины и Администрация президента РФ уже контактировали относительно тем переговоров, срока и места двусторонней встречи.

30 июня Путин заявил, что не знает, о чем говорить с Зеленским, поскольку тот якобы «отдал свою страну под полное внешнее управление».

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Автор: Виталий Саенко