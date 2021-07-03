В стратегии национальной безопасности РФ, утвержденную Путиным, не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для укрепления "братских связей" с украинцами.

Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности страны, в которой, в частности, прописаны планы относительно украинцев.

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.

Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как "языка международного общения" и оказания поддержки российским гражданам в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

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Встреча Зеленского и Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что дал соответствующее поручение руководителю ОП Андрею Ермаку.

25 июня Зеленский заявил, что в вопросе его возможной встречи с Путиным сейчас "мяч на стороне РФ". Также Зеленский отметил, что Офис президента Украины и Администрация президента РФ уже контактировали относительно тем переговоров, срока и места двусторонней встречи.

30 июня Путин заявил, что не знает, о чем говорить с Зеленским, поскольку тот якобы "отдал свою страну под полное внешнее управление". "Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже", - считает Путин.

"И о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", - добавил он.

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Автор: Денис Прядко