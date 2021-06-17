Россия и Соединенные Штаты Америки могут восстановить формат консультаций по украинскому Донбассу.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Говоря о формате Россия-США по Донбассу, вы наверно имели в виду механизм консультаций, который осуществлялся по линии Сурков-Волкер. На вчерашнем саммите говорилось, что в целом обмен информацией в этом сложном процессе скорее положительный и заслуживает внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли формализован переговорный процесс между РФ и США по Донбассу.
Он подчеркнул, что на саммите говорилось, что "можно было бы такой процесс консультаций возобновить при обоюдной готовности".
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В тоже время Песков акцентировал внимание, что это не идет в подмену или совершенствованию "нормандского формата".
"Нормандский формат" – он самодостаточный, работа в нем должна продолжаться и краеугольным камнем "нормандского формата" являются минские договоренности", - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, 16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле "Ла Гранж".
После переговоров с Байденом Путин заявил, что президент США согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения.
Президент США, в сою очередь на пресс-конференции сообщил, что договорился с Путиным поддерживать дипломатические усилия в вопросе реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
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