При этом Песков заявил, что это не идет в подмену или совершенствованию "нормандского формата".

Россия и Соединенные Штаты Америки могут восстановить формат консультаций по украинскому Донбассу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говоря о формате Россия-США по Донбассу, вы наверно имели в виду механизм консультаций, который осуществлялся по линии Сурков-Волкер. На вчерашнем саммите говорилось, что в целом обмен информацией в этом сложном процессе скорее положительный и заслуживает внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли формализован переговорный процесс между РФ и США по Донбассу.

Он подчеркнул, что на саммите говорилось, что "можно было бы такой процесс консультаций возобновить при обоюдной готовности".

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В тоже время Песков акцентировал внимание, что это не идет в подмену или совершенствованию "нормандского формата".

"Нормандский формат" – он самодостаточный, работа в нем должна продолжаться и краеугольным камнем "нормандского формата" являются минские договоренности", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

Встреча двух лидеров состоялась на женевской вилле "Ла Гранж".

После переговоров с Байденом Путин заявил, что президент США согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения.

Президент США, в сою очередь на пресс-конференции сообщил, что договорился с Путиным поддерживать дипломатические усилия в вопросе реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Роман Цимбалюк