Сегодня, 11 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета было создано новое межфракционное объединение "Успешный Киев". Его возглавил депутат от фракции "Слуга народа", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.
Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, пишет RegioNews.
"Мы объединились ради того, чтобы воплотить нашу цель – создать город для комфортной жизни людей. Успешный Киев - это прогнозируемый и удобный общественный транспорт, доступная и инклюзивная городская среда. Успешный Киев имеет условия для инвестиций и развития предпринимательства", – сообщил Владислав Трубицын.
По состоянию на 11 февраля в объединение вошло 23 депутата из таких политических сил, как "Слуга народа", "Удар", "БЮТ" и "ОПЗЖ". Все они имеют общее и четкое видение развития столицы.
Процесс вступления других депутатов, разделяющих идеи и цели нового межфракционного объединения, продолжается.
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