Президент Украины поблагодарил американцев за помощь.

В Украину с официальным визитом прибыла делегация Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео в Telegram-канале.

Данный визит глава государства назвал "мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов, а также американского народа".

"Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - отметил Зеленский.

Обновлено. Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина борется за право народов свободно выбирать собственное будущее.

"Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", – сказал он.

Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью. Также, по его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент назвал выдающимся событием для нашей страны вступление в силу американского закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Ведь усиление оборонной и финансовой поддержки нашего государства чрезвычайно важно при противостоянии вооруженной агрессии России.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с $33 млрд до $39,6 млрд.

Напомним, ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал президента США Джо Байдена предоставить Украине "любое вооружение, которое, по их мнению, им нужно", чтобы защититься от России. При этом он уточнял, что "все необходимое оружие" Украине должны предоставить без учета основного оборонительного вооружения, которое США поставляли в прошлом.

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