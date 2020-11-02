В ноябре-декабре правительство может приостановить финансирование государственных программ на сотни миллиардов гривень из-за огромной дыры в бюджете. После скандальных решений Конституционного суда Украине не стоит рассчитывать на финансовую помощь внешних кредиторов.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Мы так обсуждаем бюджет 2021 года. Давайте немножко вспомним, что у нас не завершился этот год. Еще раз напомню: у нас огромная дыра. Огромнейшая. Никогда такого не было. И сейчас в ноябре-декабре мы будем видеть, как не проплачиваются программы на сотни миллиардов. Особенно после решения Конституционного суда, когда никто нам в мире не даст денег. Потому что деньги власти, которая не хочет бороться с коррупцией, не дают. Она их украдет», - сказал Ярослав Железняк.

«И этот вопрос надо решать, в том числе, наверное, надо будет собираться с министром финансов (Сергеем Марченко) и спрашивать, каким образом он будет финансировать программы, потому что у них нет денег», - добавил он.

Напомним, 5 ноября в Верховной Раде намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о бюджете на 2021 год.

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Автор: УНИАН