В частности, речь идет о реформе судебной системы, от которой зависит борьба с коррупцией.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал главную реформу, которой должна уделять внимание украинская власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи и премьер-министром Денисом Шмыгалем по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Боррель заявил, что его самое главное ожидание от реформ в Украине в этом году касается реформы судебной системы.

"Это "мать" всех реформ. Вы не можете делать вид, что есть верховенство права, права человека или что-либо другое, без независимой и эффективной судебной системы. Это «ядро» демократической страны - разграничение ветвей власти и независимая судебная система. Без этого сложно бороться с коррупцией", - подчеркнул Боррель.

В связи с этим высокий представитель ЕС сказал, что сегодня со Шмыгалем обсуждались решения Конституционного суда Украины.

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"Я считаю, понятно, что существуют три основные причины для работы по развитию эффективной и независимой судебной системы - это фундаментальный элемент нашей демократии, который хорошо функционирует, это важнейший инструмент против коррупции, и также это то, в чем нуждается и просит украинский народ. Даже если бы Европейского Союза не существовало, это должно быть важной целью для украинского общества", - подчеркнул Боррель.

Он призвал украинскую власть построить независимую и эффективную судебную систему.

"Я знаю, как это сложно, но это необходимо", - сказал Боррель.

В свою очередь Варгеи назвал три реформы, проведение которых он ожидает от Украины в этом году: это судебная реформа, антикоррупционная и экономическая.

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Автор: Виталий Саенко