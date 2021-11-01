Получается, что второго тура мэра Харькова не будет, ведь Терехов набрал более 50% голосов избирателей.

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. Игорь Терехов набрал 50,66% голосов избирателей.

Результаты выборов мэра Харькова: данные ТИК – топ-5 мест

Игорь Терехов — 146 тыс. 240 голосов, или 50,66%;

Михаил Добкин — 82 тыс. 8 голосов;

Александр Скорик - 15 тыс. 462 голоса;

Константин Немичев — 20 тыс. 295 голосов;

Алина Мустафаева - 9 тыс. 151 голос.

Поскольку Терехов в первом туре набрал более 50% голосов, по законодательству, второго тура выборов мэра Харькова не будет.

Читайте такжеНа довыборах в Раду лидируют кандидаты от "Слуги народа" - первые результатыКак сообщал УНИАН, 31 октября, кроме довыборов в Раду, в Харькове проходили выборы мэра Харькова.

По результатам экзит-полла Комитета избирателей Украины, Игорь Терехов там побеждает. За него отдали голоса 53,8% избирателей, у Михаила Добкина - 24,5%.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко