Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус назвал такие действия оккупантов агонией.

В Чернигове в результате авиаудара произошел прорыв водопровода. Также повреждены стадион им. Ю. Гагарина и библиотека.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Водоканал работает, скоро в городе появится вода", - заверил председатель ОВА.

"Стадион им. Ю. Гагарина, библиотека в городе Чернигов – стратегический военный объект. Это уже агония, они стреляют по гражданским объектам", - отметил он.

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