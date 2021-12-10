Президент США считает, что лучшим способом для урегулирования войны на Донбассе является дипломатия.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал принцип не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена и Зеленского.

"Президент Байден четко заявил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры преданы принципу "никаких решений или обсуждений об Украине без Украины", - отмечается в заявлении.

В то же время, президенты США и Украины призвали Россию снизить накал и согласились, что дипломатия является лучшим способом для достижения ощутимого прогресса с целью урегулирования конфликта.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов взаимодействовать для поддержки мер по укреплению доверия с целью содействия выполнению Минских договоренностей, для поддержки нормандского формата", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь пригрозил России решительными ограничительными мерами в случае дальнейшего военного вторжения в Украину.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников из-за агрессивных действий России в отношении Украины и четко заявил, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вторжения", - отмечается в заявлении.

Также президент США вновь подтвердил непоколебимую преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Разговор Байдена и Путина

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО.

8 декабря Байден заявил, что США в одностороннем порядке не будут отправлять войска на защиту Украины. Байден отметил, что в вопросе защиты Украины от РФ будет ориентироваться на позицию других стран НАТО.

Автор: Виталий Саенко