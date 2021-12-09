Во время общения с Байденом Зеленский поднял вопрос относительно "Северного потока".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность "дать любой отпор".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал Андрей Ермак.

Говоря о переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Байдена, Ермак рассказал: "Президент Байден проинформировал, а я думаю, что присутствующий министр обороны, который только вернулся из Соединенных Штатов, сможет рассказать, если не рассказал это раньше, - о его переговорах с его коллегой, министром обороны Соединенных Штатов, о тех договоренностях, которые были достигнуты. И президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и это уже начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор, в любое время".

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Кроме того, отметил руководитель ОП, во время общения с Байденом Зеленский поднял вопрос, в частности, по "Северному потоку" и по "предупреждениях, которые мы получали в последнее время от наших коллег, от Соединенных Штатов, от Великобритании, от других, которые состояли не только из угрозы вторжения и эскалации на наших границах, а также по вопросам внутренней дестабилизации".

Также, добавил он, Байден "очень четко сказал... и еще раз это повторили во время разговора с Путиным, - о том, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины".

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковская