Ранее президент РФ требовал от стран НАТО "немедленно" дать гарантии нерасширения альянса.

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае отказа США и НАТО рассматривать российские "предложения в сфере безопасности" может быть "самым разным".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", – цитируют заявление Путина 26 декабря российские СМИ.

По словам Путина, требования со стороны Москвы "гарантий безопасности" от США и НАТО были выдвинуты "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически".

"Мы будем стремиться именно к этому", – сказал он.

При этом 23 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные оборонно-разведывательной компанией Janes, сообщало, что Россия продолжает наращивать силы рядом с Украиной, тогда как готовится к переговорам с США по вопросам безопасности. Путин на пресс-конференции 23 декабря заявил, что страны НАТО должны "немедленно" дать России гарантии нерасширения альянса и именно от этого, а не от переговоров, по его словам, будут зависеть действия России.

Читайте такжеПутин отказался давать гарантии ненападения на УкраинуВ последние недели Россия резко нарастила военное присутствие у границ Украины, а украинская разведка и Запад не исключают, что вторжение российских войск может начаться уже в январе.

17 декабря МИД России опубликовал "проекты соглашений" с НАТО и США про взаимные "гарантии безопасности". Они требуют от НАТО гарантий дальнейшего нерасширения военного альянса на восток и, в частности, неприятия в НАТО Украины и Грузии.

Вас также могут заинтересовать новости: