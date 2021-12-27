По словам российского министра, через день после переговоров состоится заседание Совета Россия - НАТО.

Переговоры России и США относительно гарантий безопасности состоятся после новогодних каникул.

Об этом заявил в понедельник, 27 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью прокремлевском журналисту Владимиру Соловьеву, сообщает "ТАСС".

"С Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по вопросам безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул", - сказал Лавров.

Российский министр отметил, что для Москвы важно, чтобы был результат "всех этих дипломатических усилий".

"Результат причем в какой-то определенный промежуток времени. Мы никаких ультиматумов не выдвигаем", - утверждает он.

Лавров уточнил, что в переговорах по обеспечению гарантий безопасности будут участвовать и представители оборонных ведомств США и России. Глава МИД РФ также добавил, что после этих переговоров, через день, состоится заседание Совета Россия - НАТО.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД России опубликовал "проект соглашений" с НАТО и США про взаимные "гарантии безопасности". От альянса требуют гарантий дальнейшего нерасширения на восток и неприятия в члены Украины и Грузии.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ответ Москвы в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть "самым разным".

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