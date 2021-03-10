В МИД Украины указали, что "оружие из Украины" - это уже "заезженная мантра".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали полной чушью заявления председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля об оружии из Украины. Ранее тот заявил, что из Украины в Беларусь шли огромные партии оружия для проведения якобы «терактов».

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На заявление Тертеля отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Полная чушь, которая уже не впервые звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом», - написал он в Twitter.

Напомним, после подъема протестного движения в Беларуси осенью 2020 года Александр Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве и"управлении протестами". В дальнейшем белорусские чиновники неоднократно делали недружественные заявления относительно Украины.

КГБ Беларуси и "оружие из Украины"

9 марта Иван Тертель сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что из Украины в Беларусь шли огромные партии оружия, якобы для осуществления «терактов».

Глава КГБ утверждает, что в Беларусь «с территории Украины крупные партии, огромные партии оружия, доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения».

Также он назвал группы, которые, по его утверждению, являются «террористическими». "Это группы известные Олиневича (анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, там обеспечивались вооружением, специальными средствами, выходили на нашу территорию, совершали теракты, пытались пойти в Украину). Это группа известная террористическая Автуховича. В отношении этой группы проводится сейчас расследование", - сказал Тертель.

По его словам, украинской стороне по линии Генпрокуратуры направлены «запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц», однако ответов в Минске не получили.

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Автор: Виталий Саенко