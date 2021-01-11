В 2021 году цена на газ в Украине выйдет на рекордные показатели, и некоторым украинцам придется платить 14 гривен за куб.

Таким образом власть решила окончательно добить граждан, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«2021 год начался для украинцев с подорожания коммунальных услуг. Вот так подарочек от нашей власти, которая всячески пытается добить свой народ! Вы только представьте, что те, у кого стандартная двухкомнатная квартира, вынуждены будут платить на тысячу гривен больше. А для тех, кто живет в частном доме, платежки придут с космическими суммами», – рассказал политик.

Парламентарий подчеркнул, что в 2021 году украинцам придется отдавать рекордные суммы за услуги газоснабжения.Читайте такжеВ Украине начались "коммунальные бунты": какие регионы вышли на протесты (фото, видео)

«Также с января цена на газ выходит на рекордные за всю историю Украины показатели, ведь дорожает не только он, но и его доставка. Некоторым гражданам придется платить 14 гривен за куб. Если же вы живете в доме, то при среднем потреблении – 500 кубов газа в месяц – вам придется отдавать за отопление около 4,5 тысяч гривен!» – возмутился Рабинович.

Народный депутат отметил, что при этом украинцам будут чаще отказывать в субсидиях.

«Как оплатить такие счета жителям села? У меня не укладывается в голове! Зарплаты там мизерные. Я уже молчу о пенсионерах, о людях с инвалидностью… Кто-то скажет: “А как же субсидия?”. Да дело в том, что условия по ней будут только ухудшаться – людям станут чаще отказывать», – пояснил он.

Рабинович не исключает, что пересмотр тарифов в худшую для украинцев сторону возможен также весной.

«Самое страшное, что это не предел подорожания коммуналки, цены и дальше будут расти. Весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за содержание придомовой территории», – предупредил сопредседатель ОПЗЖ.

Такая позиция власти приведет к тому, что украинцы погрязнут в долгах, считает парламентарий.

«Эта власть вместо того, чтобы поддерживать свой народ, хочет утопить его в долгах. Из-за пандемии многие и так лишились работы, количество бедных людей выросло, но Зе-команде плевать. Они и дальше будут плевать на людей ради сохранения отношений с так называемыми западными партнерами!» – подытожил Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН