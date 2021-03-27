Указ Зеленского был издан во исполнение решения СНБО в минувшую пятницу.

Представитель президента в КСУ, нардеп Федор Вениславский считает "абсолютно правильным и закономерным" решение Зеленского отменить указ Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Об этом он заявил в комментарии Обозреватель.

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Вениславский отметил, что новый указ Зеленского был издан во исполнение решения СНБО в прошлую пятницу.

"Было решение, что необходимо провести ревизию тех указов президента Януковича, которые потенциально создают угрозы национальной безопасности, обороне, территориальной целостности и государственному суверенитету Украины", – отметил он.

Также представитель президента упомянул о покупке Тупицким земли в Крыму.

"Он приобрел себе земельный участок на территории АР Крым, фактически своим поступком обеспечивает один из вариантов легитимизации оккупационной власти РФ на территории Крыма... Кроме того, Тупицкий был вдохновителем последнего решения КСУ, которым было отменено законодательство об электронном декларировании. Это решение противоречит конституционным положениям, что Украина выбрала евроантлантическую интеграцию", - добавил Вениславский.

Что предшествовало

27 марта на сайте Офиса президента появился указ Зеленского, отменяющий назначение в 2013 году Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский объясняет решение гарантированием соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан и соблюдением Закона "О национальной безопасности".

Кроме того, Зеленский принимает во внимание заявление Рады от 17 февраля 2021 года относительно узурпации власти Януковичем. Судьи, назначенные Януковичем, которые находились на своих должностях в КСУ, создали "угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

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Автор: Яна Ставская