"Нафтогаз" может получить временного главу.

Юрий Витренко, вероятно, уйдет с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". На его место могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и "Нафтогазе".

Сообщают, что Витренко якобы уже написал заявление об отставке. Решение об отставке мог бы принять наблюдательный совет компании. Однако в условиях его отсутствия это может сделать Кабинет министров.

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Ожидается, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заменит Витренко на этом посту.

"Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на определенное время назначат и. о., а уже впоследствии Чернышов станет полноценным главой компании", – говорит собеседник "ЭК".

Между тем нардеп Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшее время парламент будет рассматривать "кадровый вопрос". Он также намекнул на новую должность Чернышева.

"Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышева в связи с переходом на новую должность. Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову. Посмотрим, не изменится ли позиция снова", – написал Железняк.

Увольнение Витренко

Гендиректор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко был назначен на должность 28 апреля прошлого года после увольнения предыдущего главы – Андрея Коболева. Спустя год правительство переназначило Витренко на эту должность.

В начале сентября Reuters сообщало, что Юрий Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение по реструктуризации долга компании.

26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, произошел дефолт по еврооблигациям компании.

2 августа 2022 года компания просила кредиторов об отсрочке уплаты долга.

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