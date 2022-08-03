В случае одобрения кредиторами отсрочки выплат по еврооблигациям, высвобожденные средства будут направлены на закупку газа к отопительному сезону.

НАК "Нафтогаз" направил запрос в держателей еврооблигаций по отсрочке выплат по ним на два года подобно условий реструктуризации суверенного внешнего долга Украины.

Об этом сообщила прессслужба Кабмина.

"После объявления Украиной 20 июля о запуске операций по управлению с государственным долгом и принятия распоряжения Кабинета Министров № 670 от 1 августа 2022 года, 2 августа 2022 года, НАК "Нафтогаз Украины" начало процедуру запроса к держателям еврооблигаций относительно внесения изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Держателям еврооблигаций предлагается согласовать определенные изменения условий таких ценных бумаг, в том числе отсрочке сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом являются сходными условиями к условиям предложения, которое сделала Украина в отношении государственных еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в случае одобрения кредиторами отсрочку выплат по еврооблигациям, высвобожденные средства будут направлены на закупку газа к отопительному сезону.

"В случае одобрения, эти сделки с долговыми обязательствами по еврооблигациям "Нафтогаза" будут способствовать дальнейшему сохранению валютной ликвидности в стране, позволяя "Нафтогаза" сосредоточить свои имеющиеся финансовые ресурсы на стратегических приоритетах, таких как приобретение достаточного объема природного газа для обеспечения ожидаемых потребностей в течение отопительного сезона 2022/23 годов...Кабинет Министров призывает инвесторов поддержать предложения операций по управлению долгом "Нафтогаза", которые являются частью проактивного управления Украиной своими долговыми обязательствами, а также долговыми обязательствами важных государственных учреждений, во взаимодействии с инвесторами и с учетом приоритетов и стратегических целей Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, таким образом, произошел дефолт по еврооблигациям компании.

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