Депутат, участвующий в судебных процессах, должен заранее сообщать об этом председателю ВР с документальным подтверждением. В случае непосещения заседаний без уважительных причин не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Верховная Рада Украины уточнила основания, которые считаются уважительными причинами для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях парламента и заседаниях комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект № 3642 поддержали 248 народных депутатов Украины.

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Документом вносятся изменения в Регламент Верховной Рады и законы о статусе народного депутата и о комитетах ВР.

Законом предусмотрено, что основанием для отсутствия депутата на пленарных заседаниях Верховной Рады, которые проводятся в соответствии с календарным планом работы, по уважительным причинам являются: выполнение депутатом в это время поручений Верховной Рады, председателя ВР или комитета, в состав которого входит народный депутат; командировка, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций; временная нетрудоспособность; получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению); отпуск в связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием или смертью родных, другие обстоятельства, когда работнику предоставляется отпуск; документально подтвержденные транспортные препятствия, которые делают невозможным участие в заседаниях.

Внесенными изменениями устанавливается, что уважительными причинами отсутствия депутата на пленарном заседании является "и другие причины, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом Украины, Кодексом Украины об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, законом Украины "О Конституционном суде Украины".

Депутат, который принимает участие в различных судебных процессах, заранее, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен известить председателя Верховной Рады заявлением, к которому прилагается копия документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании. Речь идет об участии в процессах по делам об административном правонарушении, в судебном процессе, уголовном производстве, судебном производстве, конституционном производстве.

Предполагается, что этот закон вступит в силу с первого дня календарного месяца, следующего за днем ​​его опубликования.

Как известно, законом Украины "О статусе народного депутата Украины» и Регламентом Верховной Рады Украины предусмотрено, в частности, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований на пленарных заседаниях или в более чем 50 процентах заседаний комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

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Автор: Надя Пришляк