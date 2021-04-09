Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II - принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Читайте такжеЕлизавета II поделилась впечатлениями о прививке от коронавируса (видео)Об этом глава государства написал в микроблоге Twitter.
"Глубокие соболезнования Королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина в скорби вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и стать примером для будущих поколений", - отметил Зеленский.
Умер принц Филипп: подробности
Сегодня, 9 апреля, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии умер супруг королевы Елизаветы II.
Ему было 99 лет.
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