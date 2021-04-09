Сегодня в возрасте 99 лет скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II - принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Читайте такжеЕлизавета II поделилась впечатлениями о прививке от коронавируса (видео)Об этом глава государства написал в микроблоге Twitter.

"Глубокие соболезнования Королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа. Украина в скорби вместе с Великобританией. Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, чтобы служить своему народу и стать примером для будущих поколений", - отметил Зеленский.

Умер принц Филипп: подробности

Сегодня, 9 апреля, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии умер супруг королевы Елизаветы II.

Ему было 99 лет.

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Автор: Виталий Саенко