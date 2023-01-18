УНИАН рассказал, что известно о погибшем в Броварах министре МВД Денисе Монастырском.

18 января произошла авиакатастрофа в Броварах Киевской области - вертолет МВД Украины потерпел крушение возле детского сада. Причины трагедии пока устанавливаются. Во время катастрофы погибли 16 человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел, а также трое детей из детского сада.

УНИАН кратко рассказал, что известно о погибшем в крушении министре МВД Денисе Монастырском, которому было 42 года.

Денис Монастырский - биография

Денис Монастырский родился в 1980 году в Хмельницком и закончил Хмельницкий университет права. Получил звание кандидата юридических наук.

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До 2019 года занимался юридической деятельностью, публиковал научные работы по правоведению и был автором нескольких законопроектов, которые позднее были поданы в Верховную Раду. Работал доцентом в своей альма-матер и возглавлял отдел по законотворчеству и научным экспертизам в университете.

Политическую деятельность начал в 2019 году, когда был избран депутатом от партии "Слуга народа". С 2019 по 2021 год был председателем Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

15 июля 2021 года был выдвинут кандидатом на должность министра внутренних дел Украины, и занял этот пост на следующий день. Монастырский сменил на этой должности печально известного Арсена Авакова. Таким образом, Денис Монастырский пробыл на своей должности менее 3 лет до своей смерти.

Семья и увлечения

Денис Монастырский был женат. Его жена Жанна работает юристом в Государственном бюро расследований. Также у погибшего министра было двое сыновей. Своими увлечениями Монастырский назвал водные и лесные походы и отдых в лесу у реки, а также творчество Владимира Высоцкого.

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