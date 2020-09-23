Министр заявил, что Украина и Венгрия малыми шагами движутся к поиску взаимоприемлемых решений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не будет менять закон об образовании, но будет говорить с Венгрией о его имплементации.

Об этом говорится в видеообращении Кулебы из Ужгорода, обнародованном в Facebook.

"Я уже неоднократно подчеркивал, что закон Украины о среднем образовании в части обучения для национальных меньшинств мы менять не будем. Мы уже выполнили все рекомендации Венецианской комиссии, но мы должны говорить с партнерами о том, как мы будем имплементировать законодательство, каким образом будем устранять те негативные, скажу дипломатично, явления, возникшие с венгерской стороны в 2017 году после принятия этого закона", - заявил Кулеба.

Глава МИД сообщил, что сегодня встретится с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы поддерживаем с ним постоянный контакт, потому что те раны, которые были нанесены украинско-венгерским отношениям за последние годы, их нужно очень медленно лечить, подходить к этому очень осторожно. Поэтому мы с ним постоянно говорим, встречаемся и маленькими-маленькими шагами движемся вперед к поиску решений, которые будут взаимоприемлемы и для Украины, и для Венгрии", - сказал Кулеба.

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Ухудшение отношений Украины и Венгрии: что произошло

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно преподаваться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

Кулеба пригласил Сийярто посетить Закарпатье 23 сентября.

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Автор: Виталий Саенко