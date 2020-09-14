Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с венгерским коллегой.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто посетить Закарпатье 23 сентября.

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Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, состоялся телефонный разговор двух министров. Кулеба пригласил венгерского коллегу 23 сентября посетить Закарпатье, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договоренностей по развитию взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и принять участие в совместных мероприятиях.

«Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом — обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без проволочек», - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

В пресс-службе добавили, что министры согласились, что социально-экономический успех Закарпатья может стать общей историей успеха отношений Украины и Венгрии, и что дружеские отношения между двумя странами важны для всего региона Центральной Европы.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальный школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

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Автор: Светлана Закелова