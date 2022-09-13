Как говорится в материалах дела, чиновника завербовали в 2007-м.

Работник секретариата Кабмина Украины 15 лет шпионил в пользу России. Попался он только в апреле 2022-го, он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Киева от 19 августа, который обнародован в Едином реестре судебных решений. На документ обратило внимание издание ZN.ua.

Известно, что работник Кабмина работал в секретариате правительства, а с 2019 года занял должность старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьера.

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Как говорится в материалах дела, чиновника завербовали в 2007-м. Он копировал для "знакомого" документы, содержащие гостайну. За эти услуги работник Кабмина получил 3 тысячи долларов.

Сообщается, что чиновник в том же 2007-м ездил в Москву, где встретился с двумя сотрудниками ФСБ (один из них утверждал, что он - работник МИД РФ). Ему предложили за денежное вознаграждение передавать информацию о ситуации в регионах, о военном потенциале, деятельности правоохранителей и спецслужб.

В 2007-м чиновник копировал документы, составляющие гостайну, и передавал ФСБшнику. Получил он за это 800 долларов. Сначала он работал с "коллегой", но в 2010-м у россиян с этим "коллегой" произошел конфликт. Поэтому дальше работник Кабмина "сливал" информацию самостоятельно, ему ФСБшники присвоили псевдоним "Григорий". Ему выдали мобильный, фотоаппарат и карты памяти - все для передачи снимков документов из Кабинета министров относительно международного сотрудничества, обороноспособности, инфраструктурных проектов.

Была и встреча в одном из ресторанов в Петербурге с ФСШниками, тогда чиновник передал карту памяти с фото документов и получил 5 тысяч долларов. Далее, как следует из материалов дела, была пауза в 5 лет (2010-2015 гг.) в этом "сотрудничестве" с россиянами.

В 2015 году чиновнику выдали ФСБшники новый телефон - он продолжил сотрудничество за деньги. В течение трех лет обвиняемый снова фотографировал документы и пересылал через защищенные мессенджеры. За переданную информацию получал от 2 до 5 тысяч долларов во время личных встреч в Беларуси, на Кипре, в Армении и в Азербайджане.

С 2018-го по 7 февраля 2022 года украинский чиновник собирал служебную информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины. За снимки документов под грифом "Для служебного пользования" ему платили от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.

7 февраля 2022 года обвиняемый направил работнику ФСБ отсканированные изображения документов "О неотложных мерах реагирования на вызовы в энергетической сфере", отсканированные изображения справок по проблемным вопросам, которые требуют решения на объекте № 1, 2 Кабмина и справки по практической проверки запасных пунктов управления отдельных областных государственных администраций с пометкой "Секретно".

Попался он в апреле 2022 года, 6-го числа у него дома провели обыск, за два дня он признал вину и дал показания.

В судебном заседании чиновник сказал, что после 24 февраля 2022 года, то есть полномасштабного вторжения РФ в Украину, он прервал все связи с работниками российских спецслужб и сожалеет о содеянном.

Действия экс-чиновника были квалифицированы как госизмена. В результате его подрывной деятельности наступили тяжелые последствия в виде полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Смягчающее обстоятельство - искреннее раскаяние и активное содействие следствию. Его приговорили к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что чиновник был завербован во время длительной командировки в Россию.

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