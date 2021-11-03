В заявлении нардепы упомянули и азербайджанскую диаспору в Украине.

Группа народных депутатов Украины посетила Азербайджан. По итогам этой поездки было сделано совместное заявление.

Так, украинские нардепы разделяют радость Азербайджана за восстановление территориальной целостности. Об этом сообщает Oxu.Az.

Среди посетивших эту страну нардепы: Валерий Колюх, Владимир Крейденко, Людмила Марченко, Марьян Заблоцкий, Александр Горобец, Миколо Галушко, Сергей Бунин, Иван Слободяник.

Так, депутаты в рамках официального визита дружбы накануне Дня восстановления независимости Азербайджана осуществили поездки в Баку, Гянджу, а также деоккупированные территории Карабаха, посетив город Агдам.

Читайте такжеВ Баку открыли Украинский центр (фото)Нардепы подчеркнули, что Азербайджан - стратегический партнер Украины. Они упомянули азербайджанскую диаспору в нашей стране.

"Результаты возвращения Агдама домой уже заметны - расчищаются руины, строятся дороги, возводятся новые дома. Мы надеемся, что в скором времени не только Агдам, но и весь Карабах зацветет снова", - говорится в заявлении депутатов.

К сожалению, рассказали украинские народные избранники, за возвращение Карабаха азербайджанский народ заплатил большую цену. Прекрасный Баку пополнился второй Аллеей шехидов.

"Видя усердие, с которым проводятся восстановительные работы в Карабахе, и тот пиетет, с которым азербайджанцы подходят к памяти о жертвах, мы уверены, что мир в регионе восстановится окончательно", - говорят депутаты.

"Украина разделяет боль и скорбь Азербайджана по героям, возложившим свои жизни на алтарь мира, спокойствия и процветания будущих поколений. Наша страна разделяет радость АР за восстановление территориальной целостности и приветствует решимость, с которой был установлен мир в регионе", - отмечается в совместном заявлении нардепов.

Автор: Григорий Бондарь