Как отметил глава альянса, сейчас основной упор НАТО - поддержка Украины, обеспечение того, чтобы президент Путин не победил.

Россия не имеет права вето на вступление других государств в НАТО. Об этом заявил во вторник, 29 ноября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, приведя пример Северной Македонии и Черногории, присоединившихся к альянсу.

По его словам, министры иностранных дел 30 стран - членов НАТО должны на встрече в Бухаресте 29-30 ноября подтвердить приверженность Североатлантического альянса политике открытых дверей, пишет DW.

"Дверь НАТО открыта", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о членстве Украины.

Столтенберг отметил, что своей политикой президент РФ Владимир Путин "добьется того, что Финляндия и Швеция" станут членами НАТО в ближайшее время.

"Мы придерживаемся того же мнения по поводу членства Украины", - подчеркнул глава альянса.

"В то же время, основной упор сейчас - на поддержке Украины, обеспечении того, чтобы президент Путин не победил, а Украина одержала верх как суверенное государство в Европе", - говорит Столтенберг.

"Президент Путин не может отказать суверенным странам в принятии суверенных решений, которые не представляют угрозы для России. Думаю, он боится демократии и свободы, и это - главный вызов для него", - добавил генсек НАТО.

Генсек выразил уверенность, что сигнал, который пошлет встреча в Бухаресте, будет касаться необходимости делать больше для поддержки Украины.

"Мы все платим цену из-за войны России в Украине. Однако мы платим деньгами, а украинцы - кровью", - констатировал генсек.

Украина и НАТО: перспектива членства

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

В тот же день генсек НАТО Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что де-факто Украина уже является членом Альянса, но надо оформить это де-юре.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала РФ страной-террористкой и призвала создать специальный международный трибунал.

Ранее в НАТО заявили, что помогут Украине защищаться от России "столько, сколько потребуется".

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