Этот филиал зарегистрировали в Сербии в декабре.

Посольство Украины требует от властей Сербии запретить деятельность в этой стране представительства обвиняемого в государственной измене в Украине Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание Danas.

В частности, 5 декабря 2023 года посольство Украины отправило официальный протест в Министерство иностранных дел Сербии с объяснением просьбы прекращения деятельности представительского офиса "Другая Украина".

Украинские дипломаты обосновали свою позицию тем, что в соответствии с положениями статьи 26 Закона Сербии о хозяйственных обществах не допускается использование названия страны в официальном наименовании юридической организации без разрешения соответствующей зарубежной страны.

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При этом, как пояснили в украинском посольстве, ликвидация этого представительского офиса уже находится в правовой плоскости, но в этом вопросе также существует политический аспект.

"Сербия является страной-кандидатом на членство в ЕС, которая, вместе со 140 другими странами мира, осудила кровопролитную войну против Украины, объявив Россию страной-агрессором. С грустью приходится отмечать, что продолжаются попытки определенных политических сил по воплощению антиукраинского сценария и содействию распространению грязных провокаций со стороны кума международного преступника Путина", - заявили в посольстве.

Украинские дипломаты добавили, что особенно неприятно говорить об этом во время, когда Украина истекает кровью, пытаясь консолидировать усилия международного сообщества, создать платформу по восстановлению международного правового порядка и мирного сосуществования в соответствии с Формулой мира Украины.

"Другая Украина" в Сербии

Как сообщал УНИАН, после того, как Медведчук был выдан России в обмен на украинских военнопленных, он снова вернулся к своей антиукраинской деятельности. В частности на деньги Кремля он создал общественно-политическую организацию "Друагя Украина", борющуюся за превращение украинского государства в росйскую марионетку. К проекту присоединились российские журналисты, бывшие депутаты от "ОПЗЖ" и различные прокремлевские политтехнологи.

В декабре 2023 года стало известно, что в Сербии зарегистрировали филиал этой организации. Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию.

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