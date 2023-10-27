Судно спустили на воду в этом году.

Предатель, экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет еще одну яхту Pershing 9X итальянского производителя Ferretti Group. Стоимость такого судна составляет 9 млн 627 тысяч долларов.

Как сообщает российское издание "Верстка", яхта "Amore Mio" спустили на воду в этом году. Российскую таможню она пересекла под флагом Палау 26 июля. Ее отправителем является компания Lavel Fzco из ОАЭ.

"Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко - жена Медведчука", - говорится в материале.

Эта фирма оформила процедуру "временного ввоза" яхты. Она, среди прочего, частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

Дело Медведчука

Напомним, что Виктора Медведчука подозревали в госизмене. 12 мая 2021 года ему вручили первое по делу о разграблении нацресурсов в оккупированном Крыму, разглашении гостайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала кума Путина. 21 сентября Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, в результате из плена вернули 215 защитников Украины.

1 октября глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Медведчук причастен к полномасштабному вторжению России.

Ранее суд Хорватии передал 92,5-метровую яхту Royal Romance Медведчука украинскому агентству по розыску и менеджменту активов. Ее продадут, а деньги передадут Украине.

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