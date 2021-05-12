Киев уже делает большой вклад в коллективную безопасность, подчеркнула вице-премьер.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность в том, что Украина вступит в НАТО. По ее мнению, вопрос заключается лишь в сроках вступления.

Соответствующее заявление она сделала в эфире канала «Украина 24».

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«Украина будет членом НАТО, это уже подтверждено и генеральным секретарем, и в частности американскими, французскими и немецкими коллегами.

Конечно, этот процесс достаточно длительный. Например, Северная Македония двигалась в направлении выполнения только ПДЧ фактически 20 лет. Только сегодня мы начинаем дискурс относительно получения ПДЧ – это работа, которая продлится несколько лет, но параллельно с этим мы делаем большой вклад в коллективную безопасность, принимаем участие фактически во всех доступных учениях НАТО, повышаем совместимость наших воинских подразделений с натовскими, приобщаемся к формированию стратегии НАТО по черноморской безопасности», - отметила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, процесс евроатлантической интеграции уже происходит, и его не остановить.

"Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины, но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть. Поэтому важно, что мы сейчас начинаем эту работу, политические переговоры», - добавила она.

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Автор: Дмитрий Захаров