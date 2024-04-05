Республиканцы должны активизироваться, поскольку Россия, скорее всего, пойдет на Харьков в мае или июне.

Киев ожидает, что Конгресс США все же примет решение о выделении помощи Украине. В Офисе президента Украины считают, что приближается критический момент.

Глава ОПУ Андрей Ермак в интервью Politico отметил, не может поверить, что республиканцы забудут президентство Рейгана в 1981-1989 годах и его крестовый поход в холодной войне против "империи зла" Москвы.

"Я не верю, что кто-то, кто представляет партию Рональда Рейгана, откажется от Украины. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и все, кто понимает, будут продолжать поддерживать наших бойцов, потому что они понимают, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно и должны быть остановлены", - заявил Ермак.

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По его мнению, помощь Украине все же будет одобрена. При этом он не уточил, когда это произойдет, но настаивает, что решение должно быть принято в ближайшее время.

"Пока же это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что помощь будет принята в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", - сказал он.

По словам Ермака, удары, которым подверглась Украина за последние три недели, являются частью кампании, направленной на то, чтобы ослабить страну перед российским наступлением.

Кроме того, он считает Харьков наиболее вероятной целью наступления россиян.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции русских могут начаться в конце мая или в начале июня. Конечно, мы должны быть готовы к этому", - сказал Ермак. "Нам по-прежнему крайне необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города".

Глава ОПУ указал, что необходимо больше зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты линии фронта, где русские наносят огромный ущерб и используют управляемые планирующие бомбы.

"Но опять же, проблема для нас заключается во времени", - говорит Ермак. "Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце".

Помощь от США - последние новости

Решение о выделение пакета помощи для Украины блокируется с конца 2023 года. Принятие решения блокируют республиканцы.

Издание Bloomberg писало, что США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, скорее всего, "застыло" до середины апреля.

Наряду с этим республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают предоставление по крайней мере части помощи в виде займа.

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