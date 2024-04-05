Он заявил, что ранее поддерживал Республиканскую партию, но больше не будет за нее голосовать.

Американский снайпер, ветеран войны в Украине сказал, что действия Республиканской партии США по блокированию жизненно важной помощи нашему государству заставляют его переосмыслить поддержку партии.

Как пишет Business Insider, Джонатан Покетт - американский снайпер из международного подразделения, входящих в состав 59-й ОМСБр Украины. Покетт получил травму в январе и с тех пор находится на лечении в Киеве, столице Украины. В комментарии изданию военный рассказал, что всегда предпочитал республиканцев, поскольку они разрабатывали политику, отдающую предпочтение ветеранам или военным, добавив, что его семья "исторически была республиканской". Но теперь ему трудно наблюдать, как республиканцы месяцами задерживают критически важную помощь Украине.

"Когда я вернусь домой и состоятся следующие выборы, есть хороший шанс, что я, вероятно, вообще не пойду голосовать только потому, что для меня то, что здесь произошло, перешло черту. Это неприемлемо. С точки зрения веры в Республиканскую партию, [она] определенно пошатнулась".

Он отметил, что Украина остановила значительно большую российскую армию от захвата страны, вернула территорию и не дала ей достичь значительного прогресса на востоке. Эти успехи показывают, как много могли бы сделать украинцы при большей поддержке.

Покетт сказал, что он испытывал последствия нехватки артиллерии и боеприпасов до своего ранения. Он напомнил, что стрелковые команды прекращали огонь по группам наступающих россиян, чтобы не тратить драгоценные боеприпасы. Его подразделение стало более требовательным в отношении того, какие цели поражать с помощью предоставленных США HIMARS. Эти шаги привели к тому, что пехота подвергает себя большему риску в борьбе с российскими войсками, которые постоянно пытаются продвигаться вперед.

Хотя он сказал, что некоторые украинские подразделения также принимали некоторые неудачные тактические решения, он однако отметил, что Украина была бы в "гораздо лучшем месте", если бы не имела дело с нехваткой оружия.

Покетт отметил, что украинские солдаты действуют значительно лучше, чем российские, и гораздо меньше теряют в боях. С надлежащей поддержкой, по его словам, "мы точно сможем их победить".

Помощь от США Украине

Как писало издание Bloomberg, США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, скорее всего, "застыло" до середины апреля.

Наряду с этим республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают, как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа.

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