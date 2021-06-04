В Министерстве иностранных дел Украины не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего после сбития иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должно стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторение подобного преступления в будущем. Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса", - заявил Николенко.
"Вместе с тем ему должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности. Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением. Вместо этого ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", - сказал спикер.
Как сообщает Посольство Ирана в Украине в Facebook, во время третьего раунда переговоров, который состоялся на этой неделе в Киеве, иранская делегация "сообщила о своей готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долларов за каждого погибшего, согласно Постановлению правительства ИР Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев".
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- 31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.
- Позже стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
- В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану более 90 страниц замечаний к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета МАУ названа "ошибка" оператора ПВО, увидевшего в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.
- В апреле стало известно, что в Иране десяти чиновникам якобы выдвинули обвинения в деле о катастрофе украинского "Боинга" под Тегераном в январе 2020 года.
- Как стало известно сегодня, 3 июня, Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном в рамках деятельности Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 по делу сбитого украинского самолета МАУ.
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